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Тренер «Брюгге» Клеман возглавил «Монако»

Бельгийцев возглавит экс-ассистент Кумана
Футбол В Европе
19:45
Тренер «Брюгге» Клеман возглавил «Монако»
Фото: AS Monaco

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман назначен в «Монако», сообщает пресс-служба клуба.

Его еще днем ранее заметили на встрече монегасков в Кубке Франции. Теперь же, о назначении объявили официально.

Таким образом, он сменил уволенного ранее Нико Ковача. Клеман выиграл три последних титула чемпиона Бельгии.

«Брюгге» вместо него назначит тренером Альфреда Сройдера, сообщает Vi.Nl. Он был ассистентом Рональда Кумана в «Барселоне».

Также он работал в «Хоффенхайме» при Юлиане Нагельсманне и в «Аяксе» при Эрике тен Хаге.

Андрей Усмонов
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