Тренер «Брюгге»: «Мои игроки провели исторический матч против ПСЖ»

Филипп Клеман / Фото - Sport.be

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман высказался по поводу набранного очка в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Сейчас впереди пять финалов, но этот вечер был очень важным. Наши футболисты показали, что могут. Исторические вечера – это всегда круто, но они эффективны только тогда, когда на них можно опираться. Придется оставаться сильными. И теперь другие команды тоже будут готовы... Только если вы осмелитесь мечтать и будете работать вместе, вы сможете сломать границы, которые, как вы думаете, перед вами есть.

Мы работаем с Де Кэтеларом пять лет и знаем, в чем его сильные стороны. Сегодня у него была очень важная роль. Я знал, что он был готов, и он еще не закончил расти и развиваться. Но Ванакен, Сова, Ланг... Подобные выступления возможны только в том случае, если каждый игрок вашей команды будет лучшим. Все условия были подходящими, все просто щелкнуло.

На трибунах от начала до конца была вечеринка. И синергия с фанатами было просто потрясающим. Я действительно верю, что в конце, в течение этих последних трех-четырех минут, они действительно изменили ситуацию и вытащили нас. Я счастлив, что мы смогли порадовать их такой игрой.