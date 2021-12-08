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Тренер «Буде-Глимта»: «С «Зарей» будет тяжелый матч, играем против классного соперника»
Кнутсен похвалил команду Скрипника, но и своих подопечных не обидел
16:38
Кьетил Кнутсен / Фото - ФК Заря
Главный тренер «Буде-Глимта» Кьетил Кнутсен поделился мыслями в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги конференций против «Зари». Встреча состоится 9 декабря. Слова специалиста передает пресс-служба луганчан.
У нас всегда выступают лучшие игроки, мы и нацелены на победу каждый раз. Мы отдаем себе отчет в том, что играем против классного соперника, поэтому надеемся на достойную игру.
Атмосфера в команде хорошая. Знаем, что завтра будет тяжелая игра, и мы не знаем, какой будет результат. Но нацелены на положительный исход и хотим показать хорошую игру.
За игрой Лиги конференций можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Заря» – «Буде-Глимт». Начало – 19:45.
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