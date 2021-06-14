Тренер Чехии: «Наш вратарь сыграл просто великолепно»

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Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шиглавы прокомментировал BBC победу над Шотландией, похвалив своего голкипера.

Самым важным в этой игре было пережить давление шотландцев в начале матча. Затем нам удалось войти в игру и забить первый гол. Второй же позволил нам успокоиться и довести дело до конца».