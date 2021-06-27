Тренер Чехии рассказал, за счет чего команда может добиться успеха с Нидерландами

Ярослав Шилгавы / Фото - CFR

Главный тренер сборной Нидерландов Ярослав Шилгавы рассказал, за счет чего команда может добиться успеха в матче 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Если мы хотим пройти дальше, то должны выложиться на 100 – 150%. И при этом нужно вновь блеснуть индивидуальными действиями, как это было во встрече с Шотландией, когда исключительно сыграли Томаш Вацлик и Патрик Шик. Если эти факторы сложатся – у нас появится шанс.

У Нидерландов очень классная команда. Мы детально ее изучили, знаем, насколько ее футболисты технически одарены и голодны до голов. Голландцы действуют в высоком темпе и всегда в одной и той же манере: пытаются как можно быстрее доставить мяч нападающим. А при потере начинают тут же прессинговать.

Речь идет не о тактической схеме Нидерландов, а об их атакующей мощи. Мы должны работать как команда, и работать много, а также опасно действовать в атаке. Если мы не покажем выдающуюся для себя игру, то не добьемся успеха.

Мы проанализировали все матчи голландцев: у них было около 30 моментов. Мы просто должны эффективно и ответственно защищаться как команда. Если мы не покажем себя в этих аспектах с лучшей стороны, то вряд ли добьемся успеха.