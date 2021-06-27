Тренер Чехии рассказал, за счет чего команда может добиться успеха с Нидерландами
Главный тренер сборной Нидерландов Ярослав Шилгавы рассказал, за счет чего команда может добиться успеха в матче 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Мы знали, что соперник попадется сложный, Нидерланды, разумеется, относятся к таковым, тут нет никаких вопросов. С нетерпением ждем матча, и очень рады, что на трибунах наконец будет много наших болельщиков.
Если мы хотим пройти дальше, то должны выложиться на 100 – 150%. И при этом нужно вновь блеснуть индивидуальными действиями, как это было во встрече с Шотландией, когда исключительно сыграли Томаш Вацлик и Патрик Шик. Если эти факторы сложатся – у нас появится шанс.
У Нидерландов очень классная команда. Мы детально ее изучили, знаем, насколько ее футболисты технически одарены и голодны до голов. Голландцы действуют в высоком темпе и всегда в одной и той же манере: пытаются как можно быстрее доставить мяч нападающим. А при потере начинают тут же прессинговать.
Речь идет не о тактической схеме Нидерландов, а об их атакующей мощи. Мы должны работать как команда, и работать много, а также опасно действовать в атаке. Если мы не покажем выдающуюся для себя игру, то не добьемся успеха.
Мы проанализировали все матчи голландцев: у них было около 30 моментов. Мы просто должны эффективно и ответственно защищаться как команда. Если мы не покажем себя в этих аспектах с лучшей стороны, то вряд ли добьемся успеха.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 27 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Нидерланды – Чехия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.
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