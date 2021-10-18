Тренер «Черноморца»: «О вакцинации бытует много легенд, но никто их не развеивает»

Юрий Мороз / Фото - ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал предстоящее введение красной карантинной зоны в Одессе и готовность клуба соблюдать соответствующие нормы.

Но в режиме нашей подготовки к матчу с «Вересом» переход области и города в красную зону ничего не поменялось. Жаль, конечно, что не каждый болельщик сможет в понедельник попасть на стадион. Ведь поддержка для нас всегда важна.

Все ли футболисты вакцинированы? Нет, не все. Тут дело вот в чем. Некоторые ребята смотрят на это с опаской, ведь много бытует разных легенд. Никто же ничего не развеивает. Это как на «Привозе»: одни люди говорят, что не нужно вакцинироваться, а другие – что это необходимо. Выбор зависит уже от самого человека.

Тренерский штаб? Нет. Пока в раздумьях. Понимаю, что делать вакцинацию надо, однако все это нужно хорошо взвесить.