Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Тренер Дании: «Англия — фаворит, но им нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти нас»

Игра состоится 7 июля
Футбол Евро-2020
13:55
Тренер Дании: «Англия — фаворит, но им нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти нас»
Фото: Sky Sports

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд заявил сайту UEFA, что его команда будет сражаться до конца в полуфинале Евро-2020 против Англии.

«Естественно, все в нашем лагере понимают, какой сложный соперник по полуфиналу нам достался. Я какое-то время пристально слежу за сборной Англии и за тем, какую работу проделала их национальная ассоциация. Перемены видны невооруженным глазом. Саутгейт отлично делает свою работу — вернул всей стране надежду, привлекает молодых футболистов. Конечно, сверхталантливая молодежь в сборной Англии впечатляет.

Определенные проблемы у нас есть, в Баку мы оставили очень много сил. Но если говорить о травмах, то все футболисты здоровы и готовы играть

Нам противостоит очень сильная команда, которая к тому же еще и играет дома. Но мы довольны таким положением дел. Уже играли успешно против англичан в прошлом. Мы верим в себя. Безусловно, Англия — фаворит, но противнику нужно будет показать свой лучший футбол, если он хочет выйти в финал».

Игра состоится 7 июля в 22:00.

Онлайн трансляция Англия – Дания.

Видео трансляция Англия – Дания.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Англия – Дания сборная Англии (футбол) сборная Дании (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кейн: «Дания – отличная команда. Мы играли с ними в Лиге наций и ни разу не сумели победить»
Кейн: «Дания – отличная команда. Мы играли с ними в Лиге наций и ни разу не сумели победить»
Футбол Евро-2020
11:12
Защитник сборной Дании: «Достаточно сильны, чтобы соперничать с лучшими»
Защитник сборной Дании: «Достаточно сильны, чтобы соперничать с лучшими»
Футбол Евро-2020
09:25
Полузащитник сборной Дании: «Мы верим в успех в матче с Англией»
Полузащитник сборной Дании: «Мы верим в успех в матче с Англией»
Футбол Евро-2020
5 июля 16:54
Саутгейт: «Думал о полуфинале еще до финального свистка в матче с Украиной»
Саутгейт: «Думал о полуфинале еще до финального свистка в матче с Украиной»
Футбол Евро-2020
5 июля 16:05
Стала известна бригада арбитров на матч полуфинала Евро-2020 Англия – Дания
Стала известна бригада арбитров на матч полуфинала Евро-2020 Англия – Дания
Футбол Евро-2020
5 июля 15:59
Саутгейт считает Данию сильной командой
Саутгейт считает Данию сильной командой
Футбол Евро-2020
5 июля 11:44

Новости: Футбол

Он все еще играет! Подольски подписал контракт с польским клубом
Он все еще играет! Подольски подписал контракт с польским клубом
В Европе
14:48
Бонуччи: «Мората – прирожденный нападающий. Ошеломлен критикой в его адрес»
Бонуччи: «Мората – прирожденный нападающий. Ошеломлен критикой в его адрес»
Евро-2020
14:35
Тренер «Копенгагена»: «Хочолава – защитник с большой физической мощью и сильный в противостояниях»
Тренер «Копенгагена»: «Хочолава – защитник с большой физической мощью и сильный в противостояниях»
Украинская Премьер-лига
14:29
«Торино» отказался от Супряги и сосредоточится на Довбике
«Торино» отказался от Супряги и сосредоточится на Довбике
Украинская Премьер-лига
14:11
Кензера вернулся к тренировкам на базе «Динамо»
Кензера вернулся к тренировкам на базе «Динамо»
Украинская Премьер-лига
14:10
Тренер Дании: «Англия — фаворит, но им нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти нас»
Тренер Дании: «Англия — фаворит, но им нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти нас»
Евро-2020
13:55
С «Минаем». ПФЛ опубликовала расписание первых 4 туров Первой и Второй лиг
С «Минаем». ПФЛ опубликовала расписание первых 4 туров Первой и Второй лиг
Украинская Премьер-лига
13:47
Малиновский пропустит 1,5 месяца после операции
Малиновский пропустит 1,5 месяца после операции
Серия А (Италия)
13:35
Журналист: «Сборная России деградирует. Украина на Евро-2020 была лучше»
Журналист: «Сборная России деградирует. Украина на Евро-2020 была лучше»
Сборная Украины
13:27
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
9
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
22
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
У Лопеса назвали гонорар, который Ломаченко заслуживает за реванш
Бокс Профессиональный бокс
29 июня 07:20
1
Все новости