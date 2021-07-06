Тренер Дании: «Англия — фаворит, но им нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти нас»

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Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд заявил сайту UEFA, что его команда будет сражаться до конца в полуфинале Евро-2020 против Англии.

Определенные проблемы у нас есть, в Баку мы оставили очень много сил. Но если говорить о травмах, то все футболисты здоровы и готовы играть

Нам противостоит очень сильная команда, которая к тому же еще и играет дома. Но мы довольны таким положением дел. Уже играли успешно против англичан в прошлом. Мы верим в себя. Безусловно, Англия — фаворит, но противнику нужно будет показать свой лучший футбол, если он хочет выйти в финал».