Лидер сборной Дании: «UEFA дал возможность доиграть матч с Финляндией. Это нелепое решение»
Тренер Дании: «Не нужно было доигрывать матч с Финляндией»
Встречу решили возобновить через 40 минут после инцидента с Эриксеном
Фото: Goal.com
Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюмланд заявил BBC, что UEFA принял неверное решение доиграть матч против Финляндии в тот же день после инцидента с Криситаном Эриксеном.
«Не нужно было доигрывать матч после того, что случилось с Эриксеном. У каждого игрока своя реакция на подобные шокирующие события.
Нам, конечно, хотелось прийти в норму как можно быстрее. Мне показалось, что прошло слишком мало времени для возвращения на поле».
Встречу решили доиграть через 40 минут после инцидента. Финляндия выиграла матч (1:0).Изначально, игру хотел доиграть на день позже.
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