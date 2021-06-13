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Тренер Дании: «Не нужно было доигрывать матч с Финляндией»

Встречу решили возобновить через 40 минут после инцидента с Эриксеном
Футбол Евро-2020
20:10
Тренер Дании: «Не нужно было доигрывать матч с Финляндией»
Фото: Goal.com

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюмланд заявил BBC, что UEFA принял неверное решение доиграть матч против Финляндии в тот же день после инцидента с Криситаном Эриксеном.

«Не нужно было доигрывать матч после того, что случилось с Эриксеном. У каждого игрока своя реакция на подобные шокирующие события.

Нам, конечно, хотелось прийти в норму как можно быстрее. Мне показалось, что прошло слишком мало времени для возвращения на поле».

Встречу решили доиграть через 40 минут после инцидента. Финляндия выиграла матч (1:0).

Изначально, игру хотел доиграть на день позже.
Андрей Усмонов
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Теги

сборная Дании (футбол) сборная Финляндии (футбол)

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