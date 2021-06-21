Защитник сборной Дании: «Сделаем все для победы над Россией»
Тренер Дании: «В любом случае мы бы играли с Россией на победу»
Юльманн высказался о решающем поединке группы B
Каспер Юльманн / Pitgottschalk.de
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился мыслями в преддверии матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против России. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Вне зависимости от ситуации мы бы играли против России на победу. Конечно, матч будет непростым, ведь соперник достаточно силен.
Форсировать события нам не стоит. Постараемся избежать ошибок и сохранять хладнокровие. Убежден, что будет хороший матч.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 21 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Россия – Дания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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