Тренер «Динамо»: «Дубинчаку нужно доказывать, что он заменит Миколенко»

Фото: Днепр-1

Тренер «Динамо» Эмил Карас рассказал пресс-службе клуба о потенциальной замене для защитника Виталия Миколенко, который переехал в АПЛ.

Легко ли тренерский штаб отпустил Виталия Миколенко?

В команду вернулся Дубинчак – это замена Миколенко?

Понятно, что у кого-то больше опыта, у кого-то больше мастерства, но на сборах всегда есть возможность показать себя с лучшей стороны. Все зависит от каждого, от его вклада в работу».