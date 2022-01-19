И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
Тренер «Динамо»: «Дубинчаку нужно доказывать, что он заменит Миколенко»
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Фото: Днепр-1
Тренер «Динамо» Эмил Карас рассказал пресс-службе клуба о потенциальной замене для защитника Виталия Миколенко, который переехал в АПЛ.
Легко ли тренерский штаб отпустил Виталия Миколенко?
«Это нормально, что игроки переходят в хорошие клубы, в хорошие футбольные страны. Это большой плюс для «Динамо», для всех наших игроков. Все должны стремиться к лучшему, к большему. Этот трансфер должен послужить хорошим примером для того, чтобы игроки и дальше прогрессировали».
В команду вернулся Дубинчак – это замена Миколенко?
«Ему нужно это доказывать. И не только ему, а и всем игрокам. Все начинается с чистого листа. Новый год все игроки начинают практически с нуля.
Понятно, что у кого-то больше опыта, у кого-то больше мастерства, но на сборах всегда есть возможность показать себя с лучшей стороны. Все зависит от каждого, от его вклада в работу».
«Динамо» запланировало три сбора зимой.
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