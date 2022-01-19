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Тренер «Динамо»: «Дубинчаку нужно доказывать, что он заменит Миколенко»

Киевляне уже возобновили тренировки
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
Тренер «Динамо»: «Дубинчаку нужно доказывать, что он заменит Миколенко»
Фото: Днепр-1

Тренер «Динамо» Эмил Карас рассказал пресс-службе клуба о потенциальной замене для защитника Виталия Миколенко, который переехал в АПЛ.

Легко ли тренерский штаб отпустил Виталия Миколенко?

«Это нормально, что игроки переходят в хорошие клубы, в хорошие футбольные страны. Это большой плюс для «Динамо», для всех наших игроков. Все должны стремиться к лучшему, к большему. Этот трансфер должен послужить хорошим примером для того, чтобы игроки и дальше прогрессировали».

В команду вернулся Дубинчак – это замена Миколенко?

«Ему нужно это доказывать. И не только ему, а и всем игрокам. Все начинается с чистого листа. Новый год все игроки начинают практически с нуля.

Понятно, что у кого-то больше опыта, у кого-то больше мастерства, но на сборах всегда есть возможность показать себя с лучшей стороны. Все зависит от каждого, от его вклада в работу».


«Динамо» запланировало три сбора зимой.

Андрей Усмонов
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