Тренер «Динамо»: «Иногда на поле должен быть и мат, и крик. Это не балет»

Эмил Карас / Фото - Динамомания

Эмил Карас, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, прокомментировал в эфире ПРОФУТБОЛ Digital конфликт между Николаем Шапаренко и Карлосом де Пеной и поведение Жерсона Родригеша после ухода на замену в матче с «Зарей» (2:1).

Это споры, это нормально. На поле должен быть подсказ. Иногда, может быть, даже и мат, и крик, для того, чтобы разбудить ребят и собрать их. Это игровые моменты, это нормально.

Жерсон пнул сумку после замены? Еще раз повторю, это не балет – это футбол. Всегда есть эмоции. Вы снимаете для того, чтобы найти иголку в стоге сена? Все у нас хорошо. Единственное, мы жалеем, что концовку немного смазали. Нужно было довести до победы без пропущенного гола.