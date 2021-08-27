Ковалец: «Шахтеру» будет сложно выйти в плей-офф ЛЧ, для «Динамо» даже ЛЕ будет успехом»
Тренер «Динамо»: «Интересно проверить себя на уровне таких команд, как «Бавария» и «Барселона»
Костюк – о соперниках по группе в Юношеской лиге UEFA
Игорь Костюк / Фото - UA-Футбол
Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк высказался по поводу соперников по группе Юношеской лиги UEFA. Ими стали «Бавария», «Барселона» и «Бенфика».
В прошлом году нам попалась «Барселона», но мы так и не сыграли, в этом году у нас будет такая возможность. Это отличный вызов для клуба, для всех нас. Интересно будет проверить себя на уровне таких команд, как «Бавария» и «Барселона». У «Бенфики» также очень хорошая школа и квалифицированные футболисты.
Перед ребятами мы всегда ставим максимальные задачи, и после жеребьевки обратили внимание на то, что в матчах чемпионата мы не должны подстраиваться под команды соперников, а думать об играх, которые нас ждут в еврокубках, поскольку там совсем другой уровень, другие скорости. Нужно быть максимально сконцентрированными в каждом моменте. Через эти матчи будем готовиться к поединкам Юношеской Лиги UEFA.
Ранее известный тренер Сергей Ковалец заявил, что для первой команды «Динамо» в аналогичной группе будет успехом пробиться Лигу Европы.
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