Тренер «Динамо»: «Интересно проверить себя на уровне таких команд, как «Бавария» и «Барселона»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 20
Футбол (17 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче 2:5 Окончен
19:30 Заря - Рапид Вена 2:3 Окончен
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Окончен
21:30 Клуж - Црвена Звезда 1:2 Окончен
22:00 Легия Варшава - Славия Прага 2:1 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Копенгаген - ФК Сивасспор 5:0 Окончен
20:00 Маккаби Хайфа - Нефтчи 4:0 Окончен
20:00 ЦСКА София - Виктория Пльзень 3*:0 Окончен
20:00 Витесс - Андерлехт 2:1 Окончен
20:00 Русенборг - Ренн 1:3 Окончен
20:30 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Караганда 2:0 Окончен
21:00 Риека - ПАОК 0:2 Окончен
21:00 Гент - Ракув Ченстохова 3:0 Окончен
21:15 Унион Берлин - КуПС 0:0 Окончен
21:45 Абердин - Карабах 1:3 Окончен
21:45 Тоттенхэм - Пасош Феррейра 3:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол -:- Запланирован
23:15 Валенсия - Алавес -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень 0:1 Окончен
17:30 Кривбасс - Подолье 3:2 Окончен
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1 Окончен
18:45 Оболонь - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия 0:0 1-й тайм
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал -:- Запланирован
17:00 Норвич - Лестер -:- Запланирован
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас -:- Запланирован
19:30 Ливерпуль - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья -:- Запланирован
19:30 Лацио - Специя -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Эмполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья -:- Запланирован
23:00 Бетис - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Полесье - Альянс -:- Запланирован
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес -:- Запланирован
18:45 Волынь - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Динамо - Колос -:- Запланирован

Тренер «Динамо»: «Интересно проверить себя на уровне таких команд, как «Бавария» и «Барселона»

Костюк – о соперниках по группе в Юношеской лиге UEFA
Футбол В Европе
18:52
Тренер «Динамо»: «Интересно проверить себя на уровне таких команд, как «Бавария» и «Барселона»
Игорь Костюк / Фото - UA-Футбол

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк высказался по поводу соперников по группе Юношеской лиги UEFA. Ими стали «Бавария», «Барселона» и «Бенфика».

В прошлом году нам попалась «Барселона», но мы так и не сыграли, в этом году у нас будет такая возможность. Это отличный вызов для клуба, для всех нас. Интересно будет проверить себя на уровне таких команд, как «Бавария» и «Барселона». У «Бенфики» также очень хорошая школа и квалифицированные футболисты.

Перед ребятами мы всегда ставим максимальные задачи, и после жеребьевки обратили внимание на то, что в матчах чемпионата мы не должны подстраиваться под команды соперников, а думать об играх, которые нас ждут в еврокубках, поскольку там совсем другой уровень, другие скорости. Нужно быть максимально сконцентрированными в каждом моменте. Через эти матчи будем готовиться к поединкам Юношеской Лиги UEFA.

Ранее известный тренер Сергей Ковалец заявил, что для первой команды «Динамо» в аналогичной группе будет успехом пробиться Лигу Европы.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Барселона (футбол) Игорь Костюк Бенфика Бавария

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ковалец: «Шахтеру» будет сложно выйти в плей-офф ЛЧ, для «Динамо» даже ЛЕ будет успехом»
Ковалец: «Шахтеру» будет сложно выйти в плей-офф ЛЧ, для «Динамо» даже ЛЕ будет успехом»
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:42
Кройфф – о группе с «Динамо»: «Барселона» готова к борьбе с сильнейшими»
Кройфф – о группе с «Динамо»: «Барселона» готова к борьбе с сильнейшими»
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:21
Без украинских команд. Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы
Без украинских команд. Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
14:00
Чохонелидзе: «Сидклей отправится в ПАОК, а по Жерсону ведутся переговоры»
Чохонелидзе: «Сидклей отправится в ПАОК, а по Жерсону ведутся переговоры»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:41
18-летний хавбек «Барселоны» может перебраться в «Тоттенхэм»
18-летний хавбек «Барселоны» может перебраться в «Тоттенхэм»
Футбол Примерa (Испания)
11:57
Сидорчук: «Динамо» не для того выиграло чемпионат, чтобы кого-то бояться»
Сидорчук: «Динамо» не для того выиграло чемпионат, чтобы кого-то бояться»
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:35

Новости: Футбол

«Реал» объявил о продлении контракта с Каземиро
«Реал» объявил о продлении контракта с Каземиро
Примерa (Испания)
19:26
Блохин опроверг информацию о том, что он принимал участие в формировании списка сборной
Блохин опроверг информацию о том, что он принимал участие в формировании списка сборной
Сборная Украины
19:17
Легендарное возвращение. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду
Легендарное возвращение. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду
Премьер-Лига (Англия)
19:09
Тренер «Динамо»: «Интересно проверить себя на уровне таких команд, как «Бавария» и «Барселона»
Тренер «Динамо»: «Интересно проверить себя на уровне таких команд, как «Бавария» и «Барселона»
В Европе
18:52
Матч «Шахтер» – «Монако» посетило максимально допустимое количество зрителей
Матч «Шахтер» – «Монако» посетило максимально допустимое количество зрителей
Лига чемпионов UEFA
18:39
«Металлист» неожиданно предложил «Шахтеру» все матчи еврокубков проводить в Харькове
«Металлист» неожиданно предложил «Шахтеру» все матчи еврокубков проводить в Харькове
Лига чемпионов UEFA
18:13
Григорчук рассказал, в каком чемпионате точно себя не видит
Григорчук рассказал, в каком чемпионате точно себя не видит
Украинские легионеры
17:51
В «Ман Сити» отказались от трансфера Роналду. МЮ готов перехватить своего экс-игрока
В «Ман Сити» отказались от трансфера Роналду. МЮ готов перехватить своего экс-игрока
Премьер-Лига (Англия)
17:27
Фонсека порадовал детей на линии разграничения
Фонсека порадовал детей на линии разграничения
Украинская Премьер-лига
17:03
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
4
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 17:59
8
Все новости