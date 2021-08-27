Тренер «Динамо»: «Интересно проверить себя на уровне таких команд, как «Бавария» и «Барселона»

Игорь Костюк / Фото - UA-Футбол

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк высказался по поводу соперников по группе Юношеской лиги UEFA. Ими стали «Бавария», «Барселона» и «Бенфика».

Перед ребятами мы всегда ставим максимальные задачи, и после жеребьевки обратили внимание на то, что в матчах чемпионата мы не должны подстраиваться под команды соперников, а думать об играх, которые нас ждут в еврокубках, поскольку там совсем другой уровень, другие скорости. Нужно быть максимально сконцентрированными в каждом моменте. Через эти матчи будем готовиться к поединкам Юношеской Лиги UEFA.