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Тренер «Динамо»: «Когда Луческу разъярен – он особенно опасен»
Эмиль Карас рассказал о работе с румынским специалистом
Эмиль Карас / фото - Динамомания
Тренер Динамо Эмиль Карас рассказал об особенностях работы с Мирчей Луческу, подчеркнув, каким суровым он бывает временами.
«Я не знаю, каким Мистер был 1,5 года назад, я знаком с ним лишь 1,5 года. Есть моменты, когда он разъярен, тогда он особенно опасен. Он превращается в крепкого и сильного мужчину, который требует выполнять все, как надо. И этот голос, эта суровость сразу заводят команду. Команда реагирует по-другому. Что касается того, каким он был раньше, то с возрастом и с опытом ты меняешься, то есть ты становишься мудрее, и я имею в виду не только мистера.
Огромный опыт работы с топовыми командами, с топовыми игроками, с которыми сложно строить отношения и вести себя. Ты должен всегда держать этих игроков «в кулаке», ведь, если дать послабление, то все посыпется. Он может быть очень добрым, может что-то сказать, чтобы растопить этот лед. Бывает, что завтра, например, важная игра, чувствуется напряжение. Все игроки сидят напряженные, а он заходит и что-то скажет и разрядит эту обстановку – игроки сразу освобождаются, поднимают голову. То есть он – психолог».
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