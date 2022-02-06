Тренер «Динамо»: «Когда Луческу разъярен – он особенно опасен»

Эмиль Карас / фото - Динамомания

Тренер Динамо Эмиль Карас рассказал об особенностях работы с Мирчей Луческу, подчеркнув, каким суровым он бывает временами.

Огромный опыт работы с топовыми командами, с топовыми игроками, с которыми сложно строить отношения и вести себя. Ты должен всегда держать этих игроков «в кулаке», ведь, если дать послабление, то все посыпется. Он может быть очень добрым, может что-то сказать, чтобы растопить этот лед. Бывает, что завтра, например, важная игра, чувствуется напряжение. Все игроки сидят напряженные, а он заходит и что-то скажет и разрядит эту обстановку – игроки сразу освобождаются, поднимают голову. То есть он – психолог».