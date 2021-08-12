Тренер «Динамо»: «Мы были близки к третьему голу, но каждый раз нам чего-то не хватало в завершении»

Фото: dynamo.kiev.ua

Помощник главного тренера «Динамо» Эмиль Карас оценил победу команды над «Минаем» в матче 1 тура УПЛ. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.

Прокомментируйте яркие моменты первого тайма – взаимодействие Рамиреса и Буяльского и дебютный гол Рамиреса.

Чего все-таки не хватило команде, чтобы забить третий гол и окончательно снять интригу?

Игроки принимают решения сами на футбольном поле, в штрафной площади. Они на то и футболисты, чтобы сыграть нестандартно. Всегда хочется что-то выдумывать, но иногда бывает, что нужно сыграть просто и качественно – и тогда все получится. Видимо почувствовали уверенность, хотели сделать что-то особенное. Поэтому не получалось».