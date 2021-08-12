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Тренер «Динамо»: «Мы были близки к третьему голу, но каждый раз нам чего-то не хватало в завершении»

Эмиль Карас – о победе над «Минаем»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:53
Тренер «Динамо»: «Мы были близки к третьему голу, но каждый раз нам чего-то не хватало в завершении»
Фото: dynamo.kiev.ua

Помощник главного тренера «Динамо» Эмиль Карас оценил победу команды над «Минаем» в матче 1 тура УПЛ. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.

Прокомментируйте яркие моменты первого тайма – взаимодействие Рамиреса и Буяльского и дебютный гол Рамиреса.

«В эпизоде с первым мячом разыграли здорово. Жаль, что Эрик не реализовал свой первый момент, когда вышел один на один с вратарем. Должно быть, ему пока сложно, нужен период на адаптацию после другого чемпионата, в новой команде, с новыми партнерами. Не все так легко. Но Буяльский быстро находит общий язык с новыми футболистами. С ним легко играть, он очень подвижный. В моментах, которые мы создавали, все мячи проходили через Буяльского».

Чего все-таки не хватило команде, чтобы забить третий гол и окончательно снять интригу?

«Мы были близки к третьему голу, но каждый раз нам чего-то не хватало в завершении. Есть моменты, когда своей слабой ногой нужно бить не на силу, а на точность. Когда бьешь на силу слабой ногой, мяч может свалиться. Но ребята хотели забить. Будем надеяться, что в следующих играх они подкорректируют свой прицел.

Игроки принимают решения сами на футбольном поле, в штрафной площади. Они на то и футболисты, чтобы сыграть нестандартно. Всегда хочется что-то выдумывать, но иногда бывает, что нужно сыграть просто и качественно – и тогда все получится. Видимо почувствовали уверенность, хотели сделать что-то особенное. Поэтому не получалось».

Рамирес прокомментировал свой дебют за киевлян.

Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Эмил Карас

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