Тренер «Динамо»: «Надеюсь на поддержку киевлян в матче со «Спортингом»

Сообщалось, что клубы ведут переговоры о возможном переносе еврокубковой игры из Украины

Игорь Костюк / Фото - ФК Динамо Киев

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Юношеской лиги UEFA против лиссабонского «Спортинга».

За жеребьевкой 1/8 финала Юношеской Лиги UEFA мы следили всей командой в режиме онлайн, ведь у нас была установка на спарринг. Понимали, что сейчас уже не осталось слабых соперников – либо чемпионы стран, либо победители своих групп. Поэтому все команды заслуживают уважения.

Вы уже играли с «Бенфикой» на групповой стадии, впереди противостояние с другим португальским клубом. Представляете, какая игра ожидает ваших подопечных?

Вы видите, в этом сезоне мы играли с «Бенфикой», «Барселоной», «Депортиво», сейчас «Спортинг». А команды с Пиренейского полуострова показывают похожий футбол – яркие исполнители, хорошо работающие с мячом, организованные. Сейчас «Спортинг» ведет с «Бенфикой» борьбу за лидерство в чемпионате Португалии, а в группе занял первое место в компании «Аякса», дортмундской «Боруссии» и «Бешикташа». Понятно, что команда заслуживает уважения, сейчас будем анализировать и думать о том, как противодействовать им на поле.

Учитывая, как «Динамо» выступало в Юношеской Лиге UEFA в домашних матчах, то, что предстоящий поединок пройдет в Киеве – это плюс для нас?

Надеюсь, что киевские зрители проявят интерес и придут на стадион. Мы почувствовали, как могут поддерживать свою команду в Ла-Корунье, почувствовали эту атмосферу, и хотелось бы, конечно, увидеть такую ​​же поддержку в Киеве на родном стадионе. В любом случае, это будет дополнительной мотивацией для наших ребят.

Если вспоминать матч с «Депортиво», который проходил при безумной атмосфере, мысленно не переносились во времена своей игровой карьеры, когда приходилось играть на европейских стадионах?

Сейчас уже совсем другие эмоции, по-другому воспринимаешь их. Как тренер, ты отвечаешь за результат, управляешь действиями команды. Необычно было – как для футболистов, так и для нас – что нельзя было вносить коррективы по ходу игры, потому что подсказки просто не было слышно. Поговорить можно было либо во время остановки, либо в перерыве. Это стало для нас хорошим опытом, можно сказать, нырнули во взрослый футбол.

То, что до матча со «Спортингом» будет официальный поединок в чемпионате Украины – это хорошо?

Конечно, мы сыграем дома, посмотрим на ребят, работавших с первой командой. В любом случае постараемся сыграть оптимальным составом, и это станет генеральной репетицией перед противостоянием в Юношеской Лиге UEFA.

В целом, как будет построен заключительный этап подготовки к возобновлению сезона, учитывая, что один официальный поединок вы уже сыграли?

Вы видели, что подготовку к матчу с «Депортиво» сопровождали определенные трудности – были травмированные, дисквалифицированные. Так что, как говорят, не благодаря, а вопреки мы достигли поставленной цели. До поединка в Ла-Корунье все складывалось против нас, до последнего мы не понимали, какой у нас будет состав из-за коронавируса. Но ребята справились с возложенной на них ответственностью и давлением трибун, и это не может не радовать. Теперь в подготовке нам проще. Мы проделали такой путь, прошли предыдущую стадию, поэтому футболисты выполняют наши требования, понимая, к каким результатам они приводят. Сегодня мы сыграли с румынской «Решицей», впереди еще два контрольных матча, в которых мы предварительно распланируем, как будем играть против них. Так что постараемся подойти к официальным матчам в чемпионате Украины и Юношеской Лиге UEFA во всеоружии, учитывая ситуацию с коронавирусом и ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что «Спортинг» обсуждает с «Динамо» перенос игры из Украины.