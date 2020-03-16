Тренер «Динамо» не полетел с командой на матч с «Вильярреалом»

Штаб Луческу будер руководить «бело-синими» не в полном составе

Фото - ФК Динамо Киев

Делегация «Динамо» прибыла в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». Встреча состоится 18 марта.

Однако, как сообщает пресс-служба клуба, с командой не полетел Эмил Карас, ассистент наставника киевлян Мирчи Луческу. У тренера умерла мать Екатерина Ивановна.

В составе «бело-синих» в Испанию прибыло 23 футболиста. Среди них снова не оказалось полузащитника Миккеля Дуэлунда.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Динамо» онлайн. Начало – в 22:00.