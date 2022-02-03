Тренер «Динамо»: «Неприятны крики этих псевдоболельщиков в адрес Луческу»

Мирча Луческу / Фото: Twitter

Ассистент Мирчи Луческу в «Динамо» Эмил Карас высказался об отношении ультрас киевского клуба к тренеру.

Понимаю, что всегда была большая битва между «Шахтером» и «Динамо». Я не ощущал на себе, потому что я здесь не находился и не работал, но по отношению к Мистеру, я считаю, человек с таким опытом и багажом трофеев, в его возрасте, он должен получать намного больше уважения со всех сторон.

Считаю, что Луческу заслуживает уважения всех болельщиков, независимо от того, за какой клуб они болеют. Таких тренеров или вообще не осталось, или один из тех, кто все еще продолжает работать с молодыми игроками, учить их добиваться успеха и расти».