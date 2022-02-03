Тренер «Динамо»: «Переход в «Сампдорию» - это возможность перезапустить свою карьеру»
Тренер «Динамо»: «Неприятны крики этих псевдоболельщиков в адрес Луческу»
Карас вступился за наставника киевлян
Мирча Луческу / Фото: Twitter
Ассистент Мирчи Луческу в «Динамо» Эмил Карас высказался об отношении ультрас киевского клуба к тренеру.
«Мне не очень сложно было из-за ситуации с ультрас, потому что я не все понимал, когда приехал в Украину. Естественно, неприятны крики этих псевдоболельщиков.
Понимаю, что всегда была большая битва между «Шахтером» и «Динамо». Я не ощущал на себе, потому что я здесь не находился и не работал, но по отношению к Мистеру, я считаю, человек с таким опытом и багажом трофеев, в его возрасте, он должен получать намного больше уважения со всех сторон.
Считаю, что Луческу заслуживает уважения всех болельщиков, независимо от того, за какой клуб они болеют. Таких тренеров или вообще не осталось, или один из тех, кто все еще продолжает работать с молодыми игроками, учить их добиваться успеха и расти».
В турнирной таблице УПЛ «Динамо» отстает от «Шахтера» на 2 очка.
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