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Тренер «Динамо»: «Оценка за сбор и подготовку будет в конце чемпионата»

Киевляне не проиграли ни одного матча из 15 с начала 2022 года
Футбол Украинская Премьер-лига
17:48
Тренер «Динамо»: «Оценка за сбор и подготовку будет в конце чемпионата»
Эмиль Карас / Фото - ФК Динамо Киев

Эмиль Карас, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, прокомментировал победу в контрольном матче против РФШ (2:1) и подвел итоги зимних сборов.

О минусах в действиях ребят в сегодняшнем матче мы поговорим в раздевалке, Мирча Луческу сделает разбор. Понятно, что проигрывать никому не хочется, и пропущенные мячи нас разочаровывают, но это футбол, нужно принимать это как нашу ошибку, поскольку этот гол случился после нашей потере мяча.

Не могу сказать, что мы вернулись в игру, поскольку мы и не выходили из нее: хорошо контролировали мяч и ход поединка, но, повторюсь, допустили несколько грубых ошибок, после которых пропустили гол и несколько опасных атак соперника.

Во втором тайме Луческу внес определенные коррективы, подсказал ребятам, и они стали действовать немного быстрее и точнее. Это, а также проведенные замены привели к тому, что мы забили два мяча, победили и в хорошем настроении завершили этот сбор.

Первый матч текущего сбора с пропущенными мячами? Потому что мы играли не своими мячами. Во втором тайме, как только поменяли мячи на наши, сразу пошла другая игра, и мы дважды забили своими мячами.

Матч в день возвращения в Киев? Луческу по-своему видит ситуацию. Он заставляет футболистов играть в любых условиях с любым соперником, ни под кого не подстраиваться, а всегда играть против соперника первым номером, в том числе, и в сложных условиях: после перелета или перед возвращением домой.

Другие команды предпочитают этого не делать, но в таких ситуациях виден характер ребят, их способность проявлять себя и справляться с объемом нагрузки. Сложно все время играть против мотивированных соперников – каждые два-три дня нужно выкладываться по-максимуму. Это закаляет их характер, а также является хорошей физической подготовкой, словом, все компоненты футбола в действии.

Кто выйдет в атаке с «Ингульцом»? Думаю, ответа на этот вопрос сейчас не знает даже сам Луческу. Еще есть 5 – 6 дней на отдых и подготовку. Сейчас сложно наперед прогнозировать, как будет, учитывая пандемию и прочие обстоятельства. Невозможно спрогнозировать даже то, что будет завтра.

Оценка за сбор и подготовку в целом будет в конце чемпионата. Она будет зависеть от результата матчей и от занятого места. Мы все хотим добиться большего, побеждать, для этого и тренируемся, готовимся.

Напомним, у «Динамо» на сборах 12 побед, 3 ничьи и ни одного поражения.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Эмил Карас

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