Тренер «Динамо»: «Переход в «Сампдорию» - это возможность перезапустить свою карьеру»

Фото: ФК Динамо

Тренер «Динамо» Диего Лонго прокомментировал sampdorianews.net уход форварда Владислава Супряги в «Сампдорию».

Супряга не играл в Киеве, потому что «Динамо» играет по-другому. Впереди должен был быть физически сильный форвард, способный закрывать мяч корпусом. Владислав игрок другого типажа.

У него есть голевое чутье. Когда он играл в аренде, то забил несколько хороших мячей благодаря своей скорости.

Переход в «Сампдорию» - это возможность перезапустить свою карьеру. Но ему нужно предоставить лучшие условия на поле. С Супрягой нужно работать как на поле, так и за его пределами. Ведь еще несколько месяцев назад парень не говорил по-английски.

Супряга больше интроверт и должен попасть в такое окружение, в котором будет чувствовать себя непринужденно. Если в «Сампдории» это сделают, то у него все получится. Влад - профессионал с большим потенциалом.

Да, он молод, но уже играл в Лиге чемпионов против «Ювентуса» и «Барселоны». На данный момент «Сампдория» ведет борьбу за выживание в Серии А, а у Супряги не много опыта. Но он может взорваться в любой момент».