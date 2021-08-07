Тренер «Динамо» прокомментировал два ассиста Диалло в дебютном матче за U-19

Игорь Костюк / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Самба Диалло оформил две результативные передачи в матче юношеского чемпионата Украины против «Зари» U-19 (4:2). Гланый тренер команды Игорь Костюк прокомментировал перформанс сенегальца.

Вы сегодня сами все увидели. В завершении атак он играет агрессивно и качественно, отдал две голевые передачи и был полезен в обороне.

Как я уже говорил, Самба уже понимает наши требования – что нужно до конца дорабатывать в обороне – и это выполняет. Если бы он еще быстрее перестраивался, а не делал это в подкате, – было бы вообще шикарно.