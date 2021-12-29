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Тренер «Динамо» сравнил Забарного и лидера обороны юношеской команды
Костюк считает игроков – разноплановыми защитниками
Антон Боль и братья Суркисы / Фото - ФК Динамо Киев
Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк сравнил в эфире YouTube-канала «ТРЕНДЕЦ» своего подопечного Антона Боля с еще год назад перешедшим в основную команду Ильей Забарным.
Они совершенно разные игроки. Боль играет за счет головы, чтения игры. Забарный тоже обладает этим, но Илья более фактурный, силовой футбол показывает.
Боль уже изначально пришел как интеллектуальный футболист, качество работы с мячом у него хорошее, видение поля, ведение единоборств. Посмотрим, как он распорядится своим талантом в будущем.
Ранее Забарный подорожал по версии Transfermarkt.
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