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Тренер «Динамо» U-19: «Как и Шевченко, Миколенко за год вырос в топ-игрока»

Защитник является основным в клубе и в сборной
Футбол Украинская Премьер-лига
11:50
Тренер «Динамо» U-19: «Как и Шевченко, Миколенко за год вырос в топ-игрока»
Виталий Миколенко / фото - ФК Динамо

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк рассказал о стремительном прогрессе Виталия Миколенко.

Было видно, что этот человек сможет сыграть 1 в 1 с Роналду?

«Конечно, нет. У каждого свой путь. Было видно, что это интеллектуальный игрок, оснащенный технически.

Когда ему было лет 12, мы поехали на турнир в Санкт-Петербург. Я с ним познакомился в поезде, когда тренер позвал его заполнять документы. Какие-то декларации. Он их всем заполнил, организовал. Еще тогда он был лидером команды, негласным. Тогда уже проявлял лидерские качества.

Я проводил аналогии между его и Андрея Шевченко путями из детского футбола во взрослый. Буквально за год он вытянулся, вырос, набрался сил, плечики расправились. Как и Андрей, он буквально за год вырос в топ-игрока. Миколенко воспользовался шансом и застолбил за собой место в основном составе».

22-летний защитник является основным игроком в «Динамо» и в сборной Украины. В новом сезоне Миколенко уже успел провести 14 матчей за клуб, в которых отметился тремя результативными действиями.

В последнем матче, игрок вместе с киевлянами уступил на «Камп Ноу» «Барселоне» со счетом 0:1.

Футбольная импотенция. От игры «Динамо» в матче с «Барселоной» хочется материться.

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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Динамо Киев Виталий Миколенко

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