Тренер «Динамо» U-19: «На хорошем уровне провели групповой этап Юношеской лиги UEFA»

Игорь Костюк / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк подвел итоги выступлений команды на групповом этапе Юношеской лиги UEFA. Киевляне заняли вторую строчку и сыграют в стыковом матче плей-офф.

Несколько дисквалифицированных игроков на стыковой матч? Конечно, это добавляет проблем. Вы же видите, у нас половина карточек – за несогласие с арбитрами. Это эмоции, которые должны направляться на игру. Понятно, что это нам мешает.

Костя Вивчаренко получил желтую карточку на пятой компенсированной минуте в домашней игре. Игроки считают, что они уже готовы привлекаться в основную команду, но эти эмоции не позволяют им дальше расти. Специалисты, тренеры наблюдают, и если игрок психологически неустойчив, то, наверное, ему пока рано играть за первую команду. Пока с этим проблема.