Тренер «Динамо» U-19: «На хорошем уровне провели групповой этап Юношеской лиги UEFA»
Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк подвел итоги выступлений команды на групповом этапе Юношеской лиги UEFA. Киевляне заняли вторую строчку и сыграют в стыковом матче плей-офф.
Наверное, никто не ожидал, что мы будем одними из фаворитов в этой группе. Мы достаточно ровно провели весь групповой этап, на хорошем уровне. Для игроков это очень большой опыт, который позволит им в будущем быть более уверенными, играя с такими командами. В целом я бы поставил удовлетворительную оценку за проделанную работу.
Несколько дисквалифицированных игроков на стыковой матч? Конечно, это добавляет проблем. Вы же видите, у нас половина карточек – за несогласие с арбитрами. Это эмоции, которые должны направляться на игру. Понятно, что это нам мешает.
Костя Вивчаренко получил желтую карточку на пятой компенсированной минуте в домашней игре. Игроки считают, что они уже готовы привлекаться в основную команду, но эти эмоции не позволяют им дальше расти. Специалисты, тренеры наблюдают, и если игрок психологически неустойчив, то, наверное, ему пока рано играть за первую команду. Пока с этим проблема.
Напомним, «Динамо» до последнего тура боролось за победу в группе, но уступила «Бенфике» (0:1) и пустило конкурента на первую строчку.
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