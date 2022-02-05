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Тренер «Динамо» U-19: «Потеряли лидеров, но подойдем к «Депортиво» в полной готовности»

Юношеский состав киевлян – единственный представитель Украины в «евровесне»
Футбол Лига чемпионов UEFA
05 февраля 15:35
Тренер «Динамо» U-19: «Потеряли лидеров, но подойдем к «Депортиво» в полной готовности»
Игорь Костюк / Фото - ФК Динамо Киев

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк подвел итоги подготовки команды к матчу стыкового раунда плей-офф Юношеской лиги UEFA против «Депортиво». Встреча состоится уже 9 февраля.

Чемпионом Испании просто так не становятся. «Депортиво» – очень хорошая, организованная команда, которая обладает большим количеством ярких и индивидуально сильных игроков. Будет интересно им противостоять, тем более испанцы находятся в игровом тонусе, проводя матчи каждые 4 – 5 дней.

Из-за погодных условий качество полей не всегда соответствовало, но в целом ребята уже процентов на 80% понимают наши требования. У нас еще будут теоретические занятия, поэтому, убежден, подойдем к игре с «Депортиво» в полной готовности, в том числе и в тактическом плане.

В первую очередь, нам было необходимо получать игровую практику. Вначале ребята играли по тайму, а в следующих матчах мы увеличивали игровое время. В последней встрече дали сыграть всем по 90 минут, чтобы ребята получили полноценную нагрузку, соответствующую официальным поединкам. Сейчас команда вышла на недельный цикл, который остался перед игрой с «Депортиво», и готовится непосредственно к матчу.

Потеря Боля, Бражко и Волошина? Конечно, это одни из лидеров нашей команды. Кроме того, травму получил Руслан Нещерет – тоже один из наших лидеров, который придает полевым игрокам уверенности. Для меня важно, чтобы другие ребята из нашей команды почувствовали на себе ту же ответственность и проявили себя в игре.

Для них это будет практика – как они смогут на таком уровне выполнить наши требования, выдержать давление ответственности за результат и испытание серьезным соперником. Тактически команда будет готова к игре, другое дело – как мы это воплотим на поле.

Слесар получил повреждение голеностопа, у Васильца – ангина. У некоторых ребят еще были микроповреждения, но остальные игроки готовы отправиться с нами в Испанию. Сегодня мы объявим список футболистов, которые направятся на игру с «Депортиво», а остальные вернутся в Киев.

Ранее защитник «Динамо» U-19 Константин Вивчаренко поделился впечатлениями от контрольного матча в составе первой команды.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Юношеская лига UEFA Депортиво

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