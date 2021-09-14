Тренер «Динамо» U-19: «В матче с «Бенфикой» был классический эпизод еще со времен Лобановского»

Игорь Костюк / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк поделился мыслями после разгромной победы в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги UEFA против «Бенфики» (4:0).

Футболисты полностью выполнили план на игру, четко понимали, как будет играть соперник, хотя о них было мало информации. По большому счету, у «Бенфики» все команды играют по одинаковой схеме, и мы к этому были готовы. Рады, что забили четыре мяча и уверенно победили.

Мы понимали, что при такой игре соперника у нас будет достаточное количество моментов. Они располагались высоко, особенно крайние защитники, поэтому возникали свободные зоны, куда подключались наши быстрые игроки – Самба и Волошин.

Так что, конечно, мы рассчитывали на забитые мячи. Благодарен команде за то, что ребята хорошо сработали в обороне, выдержали расположение и структуру, о чем мы их просили, и это принесло успех.

На тренировках мы наигрываем моменты с быстрыми атаками. Когда Боль забежал вперед, это был классический эпизод еще со времен Валерия Лобановского, когда центральный защитник подключается к атаке и забивает. Досадно, что было положение «вне игры», но комбинация получилась отличная, хорошо ее разыграли.

Ничего страшного, позже забили свои мячи. В целом, сегодня получилась классическая игра «Динамо» 90-х: забили быстрый мяч, а потом всю игру ловили соперника на контратаках.

Мы на тренировках моделировали стандартные положения. Каждый понимает, какую зону он должен закрывать в атаке. Вы видели, как мы забили первый мяч, потом еще были моменты после стандартных положений. Благодаря этому голу команда соперника и раскрылась, и нам удалось забить еще три мяча.

Антон Царенко сыграл в своей зоне. Мы просили, чтобы центральные защитники соперника не разыгрывали мяч свободно, чтобы на них все время осуществлялось давление. И Царенко, и Попов, и футболисты, которые в последствии вышли на замену, это делали.

Отрабатывал ли Бражко пенальти перед матчем? Да. К сожалению, в чемпионате мы много одиннадцатиметровых не забили, но сегодня Вова реализовал пенальти хладнокровно, он молодец.

Руслан Нещерет уже не первый год играет за нашу команду в юношеской лиге УЕФА, руководит обороной, придает уверенности защитникам. Его роль немаловажная.