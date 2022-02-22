Тренер «Динамо» U-19 заявил, что команда уже знает, во что играет «Спортинг»

Игорь Костюк / Фото - ФК Динамо Киев

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк рассказал о заключительном этапе подготовки к матчу 1/8 финала Юношеской лиги UEFA против «Спортинга».

Все в хорошем состоянии, не надо никого подгонять и форсировать физическую форму. Мы уже вошли в недельный подготовительный цикл перед матчем с «Ингульцом». Команда работает по намеченной программе в режиме одной тренировки в день. После поединка с «Ингульцом» планируем продолжить работу в этом же режиме в Киеве на естественных полях, если это позволит погода.

Мы дали свою дату и время матча со «Спортингом», UEFA утвердил их и мы готовимся, учитывая эту информацию. Мы готовимся на 2-е марта на 17:00, билеты уже в продаже, есть ажиотаж и это хорошо. Надеемся, что трибуны будут заполнены, это даст дополнительный стимул и мотивацию для команды. Настроение совсем другое, когда много болельщиков на трибунах.

Мы просмотрели матчи «Спортинга», уже понимаем в какой футбол они играют, какую тактику используют, какие исполнители требуют больше внимания с нашей стороны. Мы просмотрели их матчи с «Боруссией», «Бешикташем», «Аяксом» и имеем представление о сопернике и их сильных качествах.