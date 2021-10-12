Буяльский и Миколенко близки к возвращению в общую группу «Динамо»
Тренер «Динамо»: «У женского футбола в Украине есть будущее»
Пятенко поделился мнением о развитии данного вида игры в нашей стране
Владимир Пятенко / Фото - ФК Динамо Киев
Главный тренер женской команды «Динамо» Владимир Пятенко поделился мыслями о развитии женского футбола в Украине.
Конечно, это необычно для общественности, но думаю, в любом случае и украинские клубы и UEFA пришли к тому, что женский футбол требует внимания. В Украине он был, а потом все сошло на нет. Думаю, у женского футбола в нашей стране есть будущее.
Главные отличия между мужским и женским футболом – не такие скорости и техника. Думаю, в таких больших клубах, как «Динамо», «Шахтер», «Металлист», «Днепр», скоро будут в структуре женские группы, начиная с U-14.
Напомним, «Жилстрой-1» пробился в женскую Лигу чемпионов.
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