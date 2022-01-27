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Тренер «Динамо»: «Участие Диалло в драке в конце матча – тревожный звоночек»

Киевляне не сумели завершить спарринг с «Антальяспором» из-за потасовки
Футбол Украинская Премьер-лига
17:33
Тренер «Динамо»: «Участие Диалло в драке в конце матча – тревожный звоночек»
Самба Диалло / Фото - ФК Динамо Киев

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал драку в конце контрольного матча против «Антальяспора» (2:2). Также специалист признался, что звездному вингеру команды Самба Диалло пока сложно справляться с эмоциями.

На сборах подобное часто случается, поскольку нет наказания. Эмоции зашкаливали, что говорит о том, что ребята играли агрессивно и, как мы и просили, не делили матчи на товарищеские и официальные. Мы хотим, чтобы они играли максимально сконцентрировано и серьезно в каждом поединке, подходили к игре максимально ответственно.

Кто-то кого-то толкнул, случился конфликт, такое бывает. Это обычная потасовка на сборах. Когда мы тренировались, по соседству сербы дрались со своими соперниками, также сегодня прочитал, что случилась потасовка у «Зенита». Повторюсь, это обычное явление на сборах.

Диалло? Это тревожный звоночек, который заставляет нас задуматься, ведь уже во втором матче происходит конфликт. Я разговаривал с ним после игры, он ответил, что не может себя сдерживать, когда его обижают.

Мы не знаем, через что прошел этот парень, что у него было в детстве. Возможно, ситуация намного глубже, возможно, у него есть какая-то обида, будем разбираться. Хорошо, что это произошло сейчас на сборах, а не позже. Причину, почему он так себя ведет, почему его никто не может удержать, нужно выявить и убрать.

Не только я буду с ним работать. Также будем общаться с его агентом, когда он приедет, а если понадобиться, то и подключать более квалифицированных специалистов. Талант талантом, но такие моменты могут загубить карьеру. Соперники изучают нас, конкретных игроков и могут специально провоцировать на подобные действия.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что вингером юношеской команды «Динамо» Самбой Диалло интересовались из «Манчестер Сити».

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Самба Диалло Игорь Костюк Антальяспор

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