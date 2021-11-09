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Тренер «Днепра-1» ответил на вопрос о возможной работе в России

Хорватский специалист не первый год работает в Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
11:20
Тренер «Днепра-1» ответил на вопрос о возможной работе в России
Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал возможность работы в российском чемпионате:

«Если будет хорошее предложение из России, поеду ли я туда? Я – футбольный тренер. Нужно смотреть на проект, который тебе предлагают. Расставить для себя все плюсы и минусы.

Я знаю, что на Украине очень плохо относятся к России. Не первый день здесь – знаю, о чём идёт речь. И читаю между строчками. Этот вопрос – очень интересный и провокационный».

Хорват играл в украинском чемпионате на протяжении года, а по завершении карьеры игрока также нашел здесь тренерскую работу. На протяжении трех лет специалист был частью «Карпат», а с 2020-го года возглавляет «Днепр-1».

Примечательно, что иностранец отлично выучил украинский язык, и даже конфликтовал по этому поводу с русскоязычным Евгением Селезневым.

Источник: Цыганык LIVE Павел Харченко
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Игор Йовичевич СК Днепр-1

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