Йовичевич: «Увидели в матче «Динамо» – «Ворскла», что любая серия может оборваться»
Тренер «Днепра-1» ответил на вопрос о возможной работе в России
Хорватский специалист не первый год работает в Украине
Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал возможность работы в российском чемпионате:
«Если будет хорошее предложение из России, поеду ли я туда? Я – футбольный тренер. Нужно смотреть на проект, который тебе предлагают. Расставить для себя все плюсы и минусы.
Я знаю, что на Украине очень плохо относятся к России. Не первый день здесь – знаю, о чём идёт речь. И читаю между строчками. Этот вопрос – очень интересный и провокационный».
Хорват играл в украинском чемпионате на протяжении года, а по завершении карьеры игрока также нашел здесь тренерскую работу. На протяжении трех лет специалист был частью «Карпат», а с 2020-го года возглавляет «Днепр-1».
Примечательно, что иностранец отлично выучил украинский язык, и даже конфликтовал по этому поводу с русскоязычным Евгением Селезневым.
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