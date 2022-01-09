«Эвертон» лишь в дополнительное время прошел «Халл» в дебютном матче Миколенко
Рафаэль Бенитес похвалил Миколенко после дебютного матча
Украинец помог «Эвертону» добыть победу в матче Кубка Англии
09 января 08:24
Рафаэль Бенитес / фото - Getty Images
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал дебют украинского защитника Виталия Миколенко в матче Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2), высоко оценив действия легионера на поле. Слова специалиста приводит The Mighty Blues.
«Миколенко 15 дней не тренировался. Он приехал сюда, где провел матч в Кубке Англии с высокой интенсивностью. Приятно видеть его интеллект. Думаю, он хорошо сыграл в своем первом поединке за «Эвертон».
В начале января украинец перешел в «Эвертон» из киевского «Динамо».
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