Нужна только победа и толика удачи. Какие расклады устраивают сборную Украины в последнем туре
Тренер Финляндии: «Надеемся, что Босния и Герцеговина обыграет Украину»
Скандинавы претендуют на второе место в своей группе
Маркку Канерва / фото - dynamo.kiev
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал для Vijesti победу своей команды над Боснией и Герцеговиной (3:1) в матче отбора на чемпионат мира 2022:
«Это был очень интересный матч. Результатом довольны. Слишком рано мы остались вдесятером, но сумели забить еще два гола и выиграть. Я очень этому рад.
Побеждала ли моя команда когда-нибудь, играя в меньшинстве? Этого точно не было с того времени, как я стал тренером.
Теперь Финляндия сосредоточится на матче с Францией. Попробуем совершить еще одно чудо, но надеемся, что Босния и Герцеговина обыграет Украину».
Финны смогли в меньшинстве обыграть боснийцев, оставшись вдесятером еще в первом тайме.
Какие расклады в последнем туре квалификации на ЧМ-2022 устраивают сборную Украины.
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