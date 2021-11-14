Тренер Финляндии: «Надеемся, что Босния и Герцеговина обыграет Украину»

Скандинавы претендуют на второе место в своей группе

Маркку Канерва / фото - dynamo.kiev

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал для Vijesti победу своей команды над Боснией и Герцеговиной (3:1) в матче отбора на чемпионат мира 2022:

«Это был очень интересный матч. Результатом довольны. Слишком рано мы остались вдесятером, но сумели забить еще два гола и выиграть. Я очень этому рад. Побеждала ли моя команда когда-нибудь, играя в меньшинстве? Этого точно не было с того времени, как я стал тренером. Теперь Финляндия сосредоточится на матче с Францией. Попробуем совершить еще одно чудо, но надеемся, что Босния и Герцеговина обыграет Украину».

Финны смогли в меньшинстве обыграть боснийцев, оставшись вдесятером еще в первом тайме.

Какие расклады в последнем туре квалификации на ЧМ-2022 устраивают сборную Украины.