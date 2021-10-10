Тренер Финляндии: «Украина показала свой класс»

Наставник команды соперника признал силу «сине-желтых»

Маркку Канерва / фото - Panoramic

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение своей команды от Украины (1:2) в матче отбора ЧМ-2022:

«Мои игроки сделали все возможное, но Украина показала свой класс. Там хватает игроков, которые могут решить эпизод, играющих в Лиге чемпионов. Они выступали в четвертьфинале Евро, и мы знали, какой это сильный оппонент. И соперник это подтвердил, особенно в реализации голевых моментов».

Украинцы полностью переиграли своих соперников в первой половине встречи, а второй тайм команда провела, сохраняя счет.

Победа позволила украинской команде оказаться на втором месте в своей группе. Впереди – два игры с Боснией.

Авторитетный портал назвал лучшего игрока этого матча.