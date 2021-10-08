Тренер Финляндии: «Украинцы не одержали еще ни одной победы в группе»
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора ЧМ-2022 против сборной Украины:
«Украина обязательно будет играть на победу, ведь они еще ни одной не одержали в нашей группе. С другой стороны, они не разу не проиграли. Во время матча их уровень давления на нас обязательно будет меняться. Мы уже видели такое. Одно из наших направлений развития игры, это то, как с помощью прессинга мы можем справиться с сильными соперниками.
И у них и у нас есть потери. Если рассматривать футболистов сборной Украины то, по крайней мере, десять игроков из предполагаемого стартового состава выступают в нынешней Лиге чемпионов. А единственный, кто не играет там – полузащитник из английской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко.
Так что у них высокий уровень исполнителей, несмотря на отсутствие Зинченко и Малиновского. Это квалифицированная, физически сильная команда. Чтобы добиться успеха, завтра нам нужно будет приложить максимальные усилия».
Игра состоится 9 октября в 19:00 в финском городе Хельсинки. Онлайн трансляция встречи.
Накануне матча главный тренер украинской сборной Александр Петраков дал пресс-конференцию, где шокировал прессу своим необычным поведением.
Реакцию специалиста на очередной вопрос о Руслане Малиновском стоит видеть.
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