Тренер Финляндии: «Украинцы не одержали еще ни одной победы в группе»

Маркку Канерва / фото - Suomi

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора ЧМ-2022 против сборной Украины:

И у них и у нас есть потери. Если рассматривать футболистов сборной Украины то, по крайней мере, десять игроков из предполагаемого стартового состава выступают в нынешней Лиге чемпионов. А единственный, кто не играет там – полузащитник из английской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко.

Так что у них высокий уровень исполнителей, несмотря на отсутствие Зинченко и Малиновского. Это квалифицированная, физически сильная команда. Чтобы добиться успеха, завтра нам нужно будет приложить максимальные усилия».