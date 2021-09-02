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Тренер Франции: «Ничья Украины с Казахстаном доказывает, что у нас сложная группа»

«Трехцветные» также потеряли очки
Футбол Сборная Украины
2 сентября 09:38
Тренер Франции: «Ничья Украины с Казахстаном доказывает, что у нас сложная группа»
Дидье Дешам / фото - Goal

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат в матче соперников по группе квалификации между Казахстаном и Украиной (2:2). Слова наставника приводит пресс-служба французской федерации футбола.

«Конечно, еще до начала нашего матча с Боснией и Герцеговиной мы знали, что Украина потеряла очки в Казахстане. Это в очередной раз доказывает, насколько трудная у нас отборочная группа.

Не стану скрывать, что в свете той ничьи, наша — должна нас удовлетворить. Даже, несмотря на то, что мы планировали до встречи с боснийцами. Особенно, если учитывать, что мы много времени провели в меньшинстве после удаления Жюля Кюнде.

Но у нас есть вера и надежда забрать кое-что в субботу в Киеве. Это быстротечный турнир и я ни о чем не жалею».

Французы также, как и Украина не смогли набрать три очка, в меньшинстве сыграв вничью с боснийцами.

Два игрока «трехцветных» пропустят матч с Украиной 4 сентября. У подопечных Петракова также есть кадровые потери.

Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Франции (футбол) Дидье Дешам

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