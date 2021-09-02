Тренер Франции: «Ничья Украины с Казахстаном доказывает, что у нас сложная группа»

Дидье Дешам / фото - Goal

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат в матче соперников по группе квалификации между Казахстаном и Украиной (2:2). Слова наставника приводит пресс-служба французской федерации футбола.

Не стану скрывать, что в свете той ничьи, наша — должна нас удовлетворить. Даже, несмотря на то, что мы планировали до встречи с боснийцами. Особенно, если учитывать, что мы много времени провели в меньшинстве после удаления Жюля Кюнде.

Но у нас есть вера и надежда забрать кое-что в субботу в Киеве. Это быстротечный турнир и я ни о чем не жалею».