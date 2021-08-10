«Шахтер» огласил заявку на матч с «Генком» в Лиге чемпионов
Тренер «Генка»: «Можем конкурировать с «Шахтером». Наша цель – выход в следующий раунд»
Ван ден Бром – о предстоящем матче с «горняками»
14:10
Фото: voetbal24
Главный тренер «Генка» Джон ван ден Бром поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера».
«Мы знаем, что нам нужно сделать в сравнении с первым матчем. Должны лучше сыграть в защите. Мы не были активными в начале первого матча, что не соответствует нашему стилю игры. Затем мы показали, что можем конкурировать с «Шахтером», хотя это очень сильная команда.
Но мы тоже сильны, как и остальные клубы, которые ведут борьбу за выход в группу Лиги чемпионов. Нашей целью остается выход в следующий раунд».
Начало игры – в 20:30.
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Генк».
Видео трансляция «Шахтер» – «Генк».
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