Тренер «Гента» назвал главную проблему Безуса

Ванхазебрук считает, что украинец – нестабилен

Роман Безус / Фото: Twitter

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук рассказал о главной проблеме своего подопечного Романа Безуса. Его слова приводит Belgiumsoccer.be.

«Нет, это не лучший Роман Безус. Я доволен его игрой. Он дает команде много драйва, тяжело работает. К тому же, он всегда готов играть.

Но его проблема остается – он чередует фантастические вещи со странными действиями. Принятие правильных решений – вот в чем все дело. Выбор решения остается проблемой Безуса»



Напомним, Безус забил «Генку» и помог своей команде победить.