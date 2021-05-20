«Гент» может продлить контракт с Безусом
Тренер «Гента»: «Очень доволен Безусом. Насчет его будущего – посмотрим»
Ванхазебруку импонирует игра украинца в плей-офф чемпионата Бельгии
20 мая 22:55
Роман Безус / Фото - Гент
Главный тренер «Гента» Хейн Вахазебрук высоко оценил выступления полузащитника Романа Безуса в плей-офф чемпионата Бельгии. Слова специалиста приводит Nieuwsblad.
Я очень доволен тем, как он выполняет свои задачи. У него хорошая отдача, ведь Безус довольно часто забивает и отдает результативные передачи. Роман замечательно играет в плей-офф. По поводу его будущего – посмотрим.
В пятом туре плей-офф за еврокубки «Гент» переиграл «Стандард» (2:0). Одним из голов отличился нападающий Роман Яремчук.
Сообщалось, что клуб может предложить новый контракт Безусу.
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