Тренер «Гента» раскрыл причину, по которой не играет Безус

Украинец пока что не имеет большой практики

Роман Безус / фото - KAA Gent

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук рассказал Voetbalbelgie, почему пока что не выпускает украинского хавбека Романа Безуса в основном составе:

«У Безуса был небольшой отпуск в связи с Евро-2020, так что есть над чем работать. Мы стараемся придержать его. Он должен продолжать работать над своей формой, потому что в противном случае он перегорит, и можно потерять его на более долгий срок».

Украинец пока что лишь однажды появился на футбольном поле, выйдя на замену на 7 минут в матче Лиги конференций против РФШ.

Ранее команду покинул его соотечественник – форвард Роман Яремчук, перешедший в «Бенфику» за 17 миллионов евро. «Орлы» уже включили нападающего в заявку на Лигу Чемпионов.

Напомним, после ухода Яремчука «Гент» непривычно низко упал в турнирной таблице.