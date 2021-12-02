«Гент» с Безусом не сумел переиграть «Серен» и отстал от зоны плей-офф
Тренер «Гента» рассказал об истекающем контракте Безуса
Соглашение хавбека с клубом заканчивается летом
11:44
Роман Безус / фото - FootBoom
Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук рассказал Het Nieuwsblad о ситуации с контрактом украинского хавбека Романа Безуса:
«Ситуация вскоре должна проясниться. Безус уже достаточно доказал в прошлом, что он может сделать для команды.
Я здесь не решаю один, но в этом плане все нужно пересмотреть».
Действующее соглашение 31-летнего полузащитника с бельгийцами рассчитано до лета 2022-го года.
Украинец выступает за «Гент» с 2019-го года. В текущей кампании на его счету 2 гола и 2 ассиста в 17-ти матчах.
Напомним, ранее Ванхазебрук назвал главную проблему Безуса.
Комментарии 0