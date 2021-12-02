Тренер «Гента» рассказал об истекающем контракте Безуса

Соглашение хавбека с клубом заканчивается летом

Роман Безус / фото - FootBoom

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук рассказал Het Nieuwsblad о ситуации с контрактом украинского хавбека Романа Безуса:

«Ситуация вскоре должна проясниться. Безус уже достаточно доказал в прошлом, что он может сделать для команды. Я здесь не решаю один, но в этом плане все нужно пересмотреть».

Действующее соглашение 31-летнего полузащитника с бельгийцами рассчитано до лета 2022-го года.

Украинец выступает за «Гент» с 2019-го года. В текущей кампании на его счету 2 гола и 2 ассиста в 17-ти матчах.

Напомним, ранее Ванхазебрук назвал главную проблему Безуса.