«Гент» Безуса удержал ничью с лидером чемпионата Бельгии
Тренер «Гента»: «У Безуса был хороший шанс, но было бы нелогично, если бы мы забили»
Ванхазебрук прокомментировал действия украинца в матче против лидера чемпионата Бельгии
13:40
Хейн Ванхазебрук / Фото - ФК Гент
Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук поделился впечатлениями от игры своей команды и хавбека Романа Безуса в матче 21-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Жиллуа» (0:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Наше качество владения мячом не было на надлежащем уровне. Поэтому нам трудно было создавать моменты.
Конечно, был хороший шанс у Безуса, когда ему отдал передачу Кумс. Однако это было бы нелогично, озираясь на ход игры, если бы мы забили. Мы играли с лидером чемпионата на его поле и, думаю, должны остаться довольны результатом.
Ранее Ванхазебрук назвал главную проблему Безуса.
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