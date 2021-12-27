Тренер «Гента»: «У Безуса был хороший шанс, но было бы нелогично, если бы мы забили»

Хейн Ванхазебрук / Фото - ФК Гент

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук поделился впечатлениями от игры своей команды и хавбека Романа Безуса в матче 21-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Жиллуа» (0:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Конечно, был хороший шанс у Безуса, когда ему отдал передачу Кумс. Однако это было бы нелогично, озираясь на ход игры, если бы мы забили. Мы играли с лидером чемпионата на его поле и, думаю, должны остаться довольны результатом.