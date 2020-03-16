Тренер «Гладбаха»: «Первый матч мы проиграли «Ман Сити» 0:2, попробуем переломить ход противостояния»
Главный тренер «Гладбаха» Марко Розе поделился мнением сайту UEFA об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Это очень важный матч для нашего клуба. В конце концов, речь идет о Лиге чемпионов, и мы очень много трудились, чтобы добраться до этой стадии. Первый матч мы проиграли 0:2, а сейчас попробуем показать более убедительный футбол и переломить ход противостояния. Мы прекрасно понимаем, соперник какого уровня нам достался. И дело здесь не только в первом матче. Нужно надежно сыграть в защите и попробовать воспользоваться своими козырями у чужих ворот.
Всегда очень важно правильно понимать порядок вещей. Да, сейчас наши результаты оставляют желать лучшего. Но необходимо все тщательно анализировать и искать причины неудач. Надо поработать над парой мелочей, и скоро все наладится.
Мы играли в пятницу, но времени на восстановление достаточно. Сегодня с командой снова тренировались Рами Бенсебаини и Кристоф Крамер. К счастью, новых травм или болезней у наших игроков нет.
Пеп Гвардиола — фантастическая личность. За последние годы он оказал колоссальное влияние на мировой футбол. Он относится со всей страстью не только к футболу. Это замечательный человек! Когда мяч у Манчестер Сити, отобрать его будет непросто любой команде. Контрпрессинг у них тоже на высоте, как и стремительные переходы из обороны в атаку. Пеп поставил команде практически тотальный футбол».
Ответный матч состоится 16 марта в 22:00.