Тренер «Гладбаха»: «Первый матч мы проиграли «Ман Сити» 0:2, попробуем переломить ход противостояния»

Марко Розе / Фото: AFP

Главный тренер «Гладбаха» Марко Розе поделился мнением сайту UEFA об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Всегда очень важно правильно понимать порядок вещей. Да, сейчас наши результаты оставляют желать лучшего. Но необходимо все тщательно анализировать и искать причины неудач. Надо поработать над парой мелочей, и скоро все наладится.

Мы играли в пятницу, но времени на восстановление достаточно. Сегодня с командой снова тренировались Рами Бенсебаини и Кристоф Крамер. К счастью, новых травм или болезней у наших игроков нет.

Пеп Гвардиола — фантастическая личность. За последние годы он оказал колоссальное влияние на мировой футбол. Он относится со всей страстью не только к футболу. Это замечательный человек! Когда мяч у Манчестер Сити, отобрать его будет непросто любой команде. Контрпрессинг у них тоже на высоте, как и стремительные переходы из обороны в атаку. Пеп поставил команде практически тотальный футбол».