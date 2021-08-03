Тренер «Ингульца»: «Календаря «Шахтер», «Заря», «Десна» и «Динамо» – не пожелаешь никому»
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал в эфире телеканала «Футбол» о причинах разгромного поражения в матче второго тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (1:5).
Календарь мы не выбирали, придется играть со всеми. Но такого календаря как у нас: «Шахтер», «Заря», «Десна» и «Динамо» – не пожелаешь никому.
У нас новая команда и нужно время для того, чтобы все привести к общему знаменателю. Очень слабо отыграли в обороне и реализация у соперника лучше. Видно, что «Заря» готовится к еврокубкам.
Два неимоверных мяча от «Зари» на старте игры стали холодным душем. После такого план на игру меняется. Нужно было адаптироваться к тем условиям, которые есть.
Мы работаем каждый день и стараемся становиться лучше. Там как получится. Первые четыре тура мы играем против команд, которые готовятся к ЛЧ и ЛЕ. Это пока не уровень «Ингульца». Но есть к чему стремиться.
Верил ли я, что после гола Ситало интрига возродится? Сложно отыграть два мяча против такого соперника. Мы старались усилить атаку команды. Но функциональное состояние ребят не самое лучшее.
Также мыслями по поводу игры поделился наставник «Зари» Виктор Скрипник.
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