Тренер «Ингульца»: «Календаря «Шахтер», «Заря», «Десна» и «Динамо» – не пожелаешь никому»

Сергей Лавриненко / Фото - ФК Олимпик

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал в эфире телеканала «Футбол» о причинах разгромного поражения в матче второго тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (1:5).

У нас новая команда и нужно время для того, чтобы все привести к общему знаменателю. Очень слабо отыграли в обороне и реализация у соперника лучше. Видно, что «Заря» готовится к еврокубкам.

Два неимоверных мяча от «Зари» на старте игры стали холодным душем. После такого план на игру меняется. Нужно было адаптироваться к тем условиям, которые есть.

Мы работаем каждый день и стараемся становиться лучше. Там как получится. Первые четыре тура мы играем против команд, которые готовятся к ЛЧ и ЛЕ. Это пока не уровень «Ингульца». Но есть к чему стремиться.

Верил ли я, что после гола Ситало интрига возродится? Сложно отыграть два мяча против такого соперника. Мы старались усилить атаку команды. Но функциональное состояние ребят не самое лучшее.