Тренер «Ингульца»: «Мы грамотно перекрывали сильные стороны «Шахтера»

Олег Стронцицкий / фото - УПЛ

Донецкий «Шахтер» добыл уверенную победу над «Ингульцом» (1:0) в матче 16-го тура УПЛ. Ассистент главного тренера «Ингульца» Олег Стронцицкий в эфире программы УПЛ Online подвел итоги встречи, заявив, что полностью доволен действиями подопечных.

Вы сознательно поставили в обороне «автобус»? Как долго это могло вам давать необходимый результат?

Сколько было бы нужно, столько бы и делали. Мы понимали, что играем против «Шахтера» – одного из лидеров, и нужно противодействовать такой команде. Соответственно... Не то что это был именно «автобус», мы просто грамотно перекрывали их сильные стороны.

За 0:1 не должно быть стыдно, правда?

Нет, но хотелось большего результата добиться. Ничего, результат со временем придет.

«Ингулец» давно не побеждал, как это сказывается на тренерах?

Конечно, хотелось бы больше побед, но ничего – двигаемся дальше. Самое основное – нас поддерживают, в нас верят, и мы к этому дойдем обязательно.