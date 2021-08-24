Тренер «Ингульца»: «Первые 20 минут со «Львовом» были немного сонные»

Сергей Лавриненко / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко высказался в эфире телеканала «Футбол» по поводу волевой победы над «Львовом» в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (2:1).

Наверное, больше эмоций не хватило нам, но во втором тайме ребята очень хорошо выглядели, забили два мяча, были еще моменты. В целом мы довольны, что добились положительного результата.

Эмоции потратили не только те футболисты, которые играли. Те, которые не играли, тоже были очень довольны, мы единое целое и команда переживала, потеря эмоций была у всех: и у тренерского состава, и у президента, и всех, кто работает в клубе. Сейчас можно предполагать различные версии, главное, что у нас есть конечный результат – три очка, победа и это самое главное, двигаемся дальше.