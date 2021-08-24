Тренер «Ингульца»: «Первые 20 минут со «Львовом» были немного сонные»
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко высказался в эфире телеканала «Футбол» по поводу волевой победы над «Львовом» в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (2:1).
Действительно, ребята сделали подарок. По игре: первые двадцать минут у нас немножко не получились, были немножко сонные, можно так сказать, и, наверное, потратили очень много сил и эмоций после игры с «Динамо»
Наверное, больше эмоций не хватило нам, но во втором тайме ребята очень хорошо выглядели, забили два мяча, были еще моменты. В целом мы довольны, что добились положительного результата.
Эмоции потратили не только те футболисты, которые играли. Те, которые не играли, тоже были очень довольны, мы единое целое и команда переживала, потеря эмоций была у всех: и у тренерского состава, и у президента, и всех, кто работает в клубе. Сейчас можно предполагать различные версии, главное, что у нас есть конечный результат – три очка, победа и это самое главное, двигаемся дальше.
Ранее защитник «Динамо» Виталий Миколенко отметил, что матч с «Ингульцом» дал команде мотивацию разгромить «Десну».
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