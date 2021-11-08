Тренер «Ингульца» подверг сомнению штрафной, с которого был пропущен мяч от «Днепра-1»

Сергей Лавриненко / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко в эфире телеканала «Футбол» прокомментировал поражение в матче 14-го тура УПЛ против «Днепра-1» (0:1). Специалист отметил, что штрафного удара, с которого был забит единственный мяч, не должно было быть.

Запорожец коснулся мяча, а Пихаленок ударил его. Я спросил у четвертого арбитра за эпизод. Я видел со своей стороны, а как поступил арбитр – это пускай уже разбирается комитет арбитров. Это надо рассматривать. И Пихаленок, и мы не сыграли в мяч. Почему тогда нам назначил штрафной?

Вина в том, что мы пропустили мяч, а ошибки арбитра или наши ошибки не столь важны. Игра проиграна по результату, но я ребятам сказал спасибо. Если мы с таким настроением будем выходить на каждый матч, то легко никому не будет.

Мы играли более низко, в низкой обороне. Ждали какой-то контратаки. Мы понимали, что если бы мы открылись, то «Днепр-1» воспользовался пространством, тогда они бы воспользовались совей скоростью. Нам действительно было бы очень сложно.

Я сказал Шишке после удаления, ругать точно не буду, потому что он был заряжен на ведение единоборств, и он никогда не уберет ногу. Вот у него борцовский характер. Он просто боролся за мяч, а где-то не успел и получил карточку. В жизни так бывает.