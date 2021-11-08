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Тренер «Ингульца» подверг сомнению штрафной, с которого был пропущен мяч от «Днепра-1»

Очередной наставник команды УПЛ пожаловался на судейство в 14-м туре
Футбол Украинская Премьер-лига
14:12
Тренер «Ингульца» подверг сомнению штрафной, с которого был пропущен мяч от «Днепра-1»
Сергей Лавриненко / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко в эфире телеканала «Футбол» прокомментировал поражение в матче 14-го тура УПЛ против «Днепра-1» (0:1). Специалист отметил, что штрафного удара, с которого был забит единственный мяч, не должно было быть.

Я поблагодарил ребят, за то желание, за настроение, с которым они вышли дать бой хорошей команде. Я думаю, что «Днепру-1» сегодня проиграли, так как 70 минут играть в меньшинстве, конечно, всегда тяжело, тем более против Днепра. Они контролировали мяч, да и ход игры тоже. В принципе, мы достаточно организовано сыграли, жалко, что проиграли.

Запорожец коснулся мяча, а Пихаленок ударил его. Я спросил у четвертого арбитра за эпизод. Я видел со своей стороны, а как поступил арбитр – это пускай уже разбирается комитет арбитров. Это надо рассматривать. И Пихаленок, и мы не сыграли в мяч. Почему тогда нам назначил штрафной?

Вина в том, что мы пропустили мяч, а ошибки арбитра или наши ошибки не столь важны. Игра проиграна по результату, но я ребятам сказал спасибо. Если мы с таким настроением будем выходить на каждый матч, то легко никому не будет.

Мы играли более низко, в низкой обороне. Ждали какой-то контратаки. Мы понимали, что если бы мы открылись, то «Днепр-1» воспользовался пространством, тогда они бы воспользовались совей скоростью. Нам действительно было бы очень сложно.

Я сказал Шишке после удаления, ругать точно не буду, потому что он был заряжен на ведение единоборств, и он никогда не уберет ногу. Вот у него борцовский характер. Он просто боролся за мяч, а где-то не успел и получил карточку. В жизни так бывает.

Ранее на судейство в матче 14-го тура также пожаловался наставник «Вереса».

Сергей Стаднюк
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Сергей Лавриненко Ингулец СК Днепр-1

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