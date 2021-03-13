Тренер «Ингульца»: «После удаления у «Миная» мы даже немного растерялись»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко высказался о победе над «Минаем» (1:0) в 18-м туре УПЛ.

Мы выглядели предпочтительнее. Планировали прессинговать, удалось забить. Такие матчи красивыми не бывают, потому что цена ошибки очень высока.

- Удаление и пенальти стали ключевыми?

– В какой-то степени я не скажу, что нам стало легче. Когда «Минай» проигрывал, они понимали, что терять нечего. Они атаковали большими силами, а мы хотели удержать это минимальное преимущество. После удаления в первые 5-7 минут мы даже немного растерялись.

В перерыве подкорректировали, сделали правильные действия. Соперник стал агрессивнее забрасывать мячи на Шиндера. Но ребята молодцы, вытерпели, не проиграли единоборства. Это основа того, что мы добились победы.

- Вы сознательно отдали инициативу во втором тайме или это заслуга соперника?

– Мы и хотели играть вторым номером, использовать свободные зоны. Отчасти это и заслуга «Миная», они большими силами шли и пытались отыграться. Но и мы хотели использовать пространство, были хорошие контратаки, тот же Щедрый мог забить, у Ники был момент. Слава богу, удержали это минимальное преимущество