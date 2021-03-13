Тренер «Ингульца»: «После удаления у «Миная» мы даже немного растерялись»
Команда из Петрово добыла три очка на выезде
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко высказался о победе над «Минаем» (1:0) в 18-м туре УПЛ.
– Мы очень рады этой победе. Игра была за 6 очков, за 9, за место в турнирной таблице. Победе мы очень рады. Игра была сложная. Мы подходили, как и «Минай», с большими потерями. Нам лучше удался отрезок в 30-35 минут первого тайма, когда мы забили гол.
Мы выглядели предпочтительнее. Планировали прессинговать, удалось забить. Такие матчи красивыми не бывают, потому что цена ошибки очень высока.
- Удаление и пенальти стали ключевыми?
– В какой-то степени я не скажу, что нам стало легче. Когда «Минай» проигрывал, они понимали, что терять нечего. Они атаковали большими силами, а мы хотели удержать это минимальное преимущество. После удаления в первые 5-7 минут мы даже немного растерялись.
В перерыве подкорректировали, сделали правильные действия. Соперник стал агрессивнее забрасывать мячи на Шиндера. Но ребята молодцы, вытерпели, не проиграли единоборства. Это основа того, что мы добились победы.
- Вы сознательно отдали инициативу во втором тайме или это заслуга соперника?
– Мы и хотели играть вторым номером, использовать свободные зоны. Отчасти это и заслуга «Миная», они большими силами шли и пытались отыграться. Но и мы хотели использовать пространство, были хорошие контратаки, тот же Щедрый мог забить, у Ники был момент. Слава богу, удержали это минимальное преимущество
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