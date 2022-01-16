Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет
Младен Бартулович, ассистент главного тренера «Ингульца» Сергея Лавриненко, поделился прогнозом на матч 22-го тура Серии А «Фиорентина» – «Дженоа». Накануне Андрей Шевченко был отправлен в отставку с поста главного тренера «грифонов».
«Фиорентина» после поражения со счетом 0:4 от «Торино» победила в рамках Кубка Италии. Команда из Флоренции выиграла в Неаполе в дополнительное время со счетом 5:2. «Дженоа» после поражения от «Специи» (0:1) уступила в поединке Кубка Италии с «Миланом» (1:3). После этого последовала отставка Андрея Шевченко с должности главного тренера генуэзцев.
В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» с 32 очками идет восьмой, «Дженоа» с 12 баллами расположилась на 19 месте. 101 раз играли между собой эти команды. Статистика на стороне «фиалок», которые выиграли 45 матчей. «Грифоны» одержали победы в 18 встречах. Еще 38 поединков завершилось вничью.
Очередной тяжелый матч для «Дженоа». Генуэзцам предстоит играть с «Фиорентиной», за которую выступает опасный нападающий Влахович. Думаю, что «Дженоа» тяжело будет в этом матче. Я поставлю на победу «Фиорентины».
Ранее футбольный скаут Алекс Великих отметил, что большинство ожидали, что Шевченко продержится до конца трансферного окна.
Комментарии 0