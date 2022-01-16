Тренер «Ингульца» считает, что после отставки Шевченко «Дженоа» сразу же проиграет

Младен Бартулович / Фото - ФК Ингулец

Младен Бартулович, ассистент главного тренера «Ингульца» Сергея Лавриненко, поделился прогнозом на матч 22-го тура Серии А «Фиорентина» – «Дженоа». Накануне Андрей Шевченко был отправлен в отставку с поста главного тренера «грифонов».

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» с 32 очками идет восьмой, «Дженоа» с 12 баллами расположилась на 19 месте. 101 раз играли между собой эти команды. Статистика на стороне «фиалок», которые выиграли 45 матчей. «Грифоны» одержали победы в 18 встречах. Еще 38 поединков завершилось вничью.

Очередной тяжелый матч для «Дженоа». Генуэзцам предстоит играть с «Фиорентиной», за которую выступает опасный нападающий Влахович. Думаю, что «Дженоа» тяжело будет в этом матче. Я поставлю на победу «Фиорентины».