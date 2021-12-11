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Тренер «Ингульца»: «Шли к победе в матчах против «Шахтера» и «Зари»

Результат пришел во встрече с «Десной»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:57
Тренер «Ингульца»: «Шли к победе в матчах против «Шахтера» и «Зари»
Олег Стронцицкий / Фото - Футбол 1/2/3

Олег Стронцицкий, ассистент главного тренера «Ингульца» Сергея Лавриненко поделился в эфире телеканала «Футбол» впечатлениями от матча 18-го тура украинской Премьер-лиги против «Десны» (2:1).

Думаю, из последних новостей вы видели, как долго мы не побеждали. Теперь, наконец, одержали эту важную победу, так что можем спокойно идти в отпуск и с хорошим настроением готовиться ко второй половине сезона.

Какие эмоции сейчас в раздевалке?

Эмоции просто зашкаливают. Конечно, они положительные.

Создал ли соперник какие-то сложности для вас?

У соперника было несколько довольно неплохих моментов. После пропущенного мяча мы уже старались больше играть на удержание результата.

Вашей команде сегодня удалось реализовать все наставления тренерского штаба?

В принципе, команда полностью выполнила установку на игру. Это, собственно, и позволило получить результат.

Две желтые карточки Опанасенко, на ваш взгляд, справедливы?

Возможно и справедливы, с этим будет разбираться комитет арбитров. Надо просмотреть эти моменты. Оба фола вроде бы были, но заслуживали ли они желтые карточки - не могу сказать.

Это был последний тур в этом году. Какую оценку можете дать вашей команде за эти 18 туров?

Результат нашей работы пришел, мы наконец-то одержали эту победу. В предыдущих играх против «Шахтера» и «Зари» мы, все же, шли к этому результату. Сейчас у ребят будет время отдохнуть, а потом будем работать и готовиться ко второй части сезона.

В другом матче игрового дня «Днепр-1» разгромил «Мариуполь» (3:0).

Сергей Стаднюк
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