Тренер «Ингульца»: «У нас 3 – 4 футболиста вылетали из-за ковида, но мы играли»

Лавриненко высказался по поводу ситуации с отменой матча против «Руха»

Сергей Лавриненко / фото - ФК Ингулец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился мнением относительно переноса матча одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги против «Руха» из-за коронавируса в рядах соперника.

Все расстроились. Не хочу вникать в подробности и причины этой истории. Есть официальный документ о том, что игра не состоится. Нам остается только принять его.

И все же, на мой взгляд, с этической точки зрения «Рух» мог быстрее сообщить нам об этой ситуации, а не за два дня до игры. Теперь мы слышим информацию от их руководства о том, что эта проблема возникла гораздо раньше. Наверное, решение они принимали не в четверг, знали об этом заранее.

Почему об этом не сообщить нам заранее? Тогда мы нашли бы себе спарринг-партнера и сыграли бы товарищеский матч. А за два дня ничего изменить мы уже не могли. Поэтому концовка мини-сбора оказалась смазанной.

«Ингулец» неоднократно оказывался в похожей кадровой ситуации из-за пандемии. Например, перед игрой с «Александрией» у нас 3 – 4 футболиста вылетели. Однако мы принимали решения и играли. Конечно, мы не сталкивались с ситуацией, когда болеют все вратари. Но понимаем, как это.

У нас тоже в свое время оставался молодой Артем Малыш, который при таких обстоятельствах дебютировал в премьер-лиге. Мы рискнули, поставили его и не пожалели. При том, что в запасе был еще один молодой голкипер.

В матче 12-го тура «Ингулец» разгромно уступил «Металлисту 1925» (4:0).