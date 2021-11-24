Три украинца в старте. Состав «Шахтера» на матч ЛЧ с «Интером»
Тренер «Интера»: «Игра вратаря «Шахтера» – выше всяких похвал»
Наставник миланского клуба подвел итоги матча Лиги чемпионов
24 ноября 23:10
Симоне Индзаги / фото - Getty Images
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» уверенно обыграл «Шахтер» (2:0). Главный тренер миланцев Симоне Индзаги подвел итоги встречи, отдельно отметив игру голкипера «горняков» Анатоля Трубина.
«Шахтер» – хорошая команда, она может создавать проблемы на поле. Мы провели хороший матч и заслужили победу. Теперь нам нужно переключить свое внимание на новый контракт Перишича – я уже подал запрос в администрацию команды.
Мы проводим хороший отрезок – победа в Серии А над «Наполи», теперь мы выиграли в Лиге чемпионов. Нам нужно восстановиться, чтобы продолжить эту серию. Что касается игры, то в первом тайме мы создали массу моментов, но вратарь «Шахтера» сыграл выше всяких похвал. Я рад, что парни сумели забить и одержать победу».
Напомним, Де Дзерби также высказался об итогах матча.