Тренер «Интера»: «Игра вратаря «Шахтера» – выше всяких похвал»

Симоне Индзаги / фото - Getty Images

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» уверенно обыграл «Шахтер» (2:0). Главный тренер миланцев Симоне Индзаги подвел итоги встречи, отдельно отметив игру голкипера «горняков» Анатоля Трубина.

Мы проводим хороший отрезок – победа в Серии А над «Наполи», теперь мы выиграли в Лиге чемпионов. Нам нужно восстановиться, чтобы продолжить эту серию. Что касается игры, то в первом тайме мы создали массу моментов, но вратарь «Шахтера» сыграл выше всяких похвал. Я рад, что парни сумели забить и одержать победу».